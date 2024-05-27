Ekonomist Korhan Berzeg'in kemikleri 312 gün sonra mezara koyuldu

312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Gönen'e bağlı Armutlu Mahallesi'nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30'da yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg bir daha geri dönmedi. Günlerce süren detaylı arama çalışmaları sonucunda Berzeg'in izine rastlanmadı.Korhan Berzeg kaybolduktan tam 312 gün sonra Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yapıldığı esnada bazı bulgulara ve kemik parçaları buldu.İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kemik parçaları ile ilgili yapılan çalışmalar bir süre önce tamamlanırken tüm kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu açıklandı.

Bulunan kemik parçaları jandarma tarafından Korhan Berzeg'in ailesine teslim edildi. Korhan Berzeg, kayboluşunun 345. gününde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile bugün son yolculuğuna uğurlandı.



Armutlu Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından önce köye girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızları Nisa ve Sibel ile akraba ve yakınları cenazede yer aldı.

Cenazeye, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Yardımcısı İlyas Eryılmaz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran katıldı. Berzeg'in, babası Muhsin Berzeg'in yanına defnedileceği öğrenildi.

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