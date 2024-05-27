Bakan Yumaklı açıkladı! Kaç başıboş köpek var, kaç tanesi kısırlaştırılmış?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş köpek sayısını açıklarken, Kaç köpek kısırlaştırıldı kamuoyuna açıkladı.

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Bakan Yumaklı açıkladı! Kaç başıboş köpek var, kaç tanesi kısırlaştırılmış?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş köpek sayısını açıklarken, Kaç köpek kısırlaştırıldı kamuoyuna açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, kaç başıboş köpek sayısını var, kaç tanesi kısırlaştırılmış? açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, ''Başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan İbrahim Yumaklı, kaç başıboş köpek sayısını var, kaç tanesi kısırlaştırılmış? açıkladı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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