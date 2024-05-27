Bakan Yumaklı açıkladı! Kaç başıboş köpek var, kaç tanesi kısırlaştırılmış?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş köpek sayısını açıklarken, Kaç köpek kısırlaştırıldı kamuoyuna açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, ''Başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir." ifadelerini kullandı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber