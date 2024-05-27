Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor hazır olduğumuzu söylüyorum." ifadelerini kullandı.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, ''İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.

"MHP DÜŞMANLARINI HAYRETLE İZLİYORUZ"

Her biri milli ve manevi değerlerle şuur kazandı. Şehadet şerbetinden yudum yudum içip milletimizin ve ülkemizin önünü aydınlattılar. Ülkücü şehitlerimiz elbette ölmedi onlar diridir. Şehitlerimiz ile nefes alıyor, hedeflerimizin rotasını çiziyoruz. Onlara mahcup olmak istemiyoruz. Hain saldırılara cesaretle direniyoruz.

Ülkücü şehitlerimiz milletimizin önünü aydınlattılar. Aramızı karıştırmaya teşebbüs edenleri nefretle takip ediyoruz. MHP düşmanlarını hayretle izliyoruz.

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"ELİNDE ÜLKÜCÜ KANI OLANLARLA HESAPLAŞACAĞIZ"

Dünün ülkücü düşmanlarının kirli oyunlarını bozuyoruz. İftiralara göğüs geriyoruz.

Ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyunlarını bozuyoruz. Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor hazır olduğumuzu söylüyorum.

"NİMET BORCUMUZDUR"

Varsa ellerinde bilgi belgeleri adli makamlara sunmalarını ilan ediyorum. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Bunların üstünden geleceğiz. Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur.

Milliyetçi ülkücü camiayı yolundan caydıracak hiçbir güç yoktur. Dün haklıydık bugün de haklıydık yarın da hakkımızı alacağız.

Asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Başka yerde çare aramıyoruz. Aradığımız davamızın özündedir. Milliyetçi Ülkücü Hareketin vatan sevdasını ispat etmesine gerek yoktur.

"HİÇBİR KARANLIK EMEL ÇİZGİMİZİ BOZAMAZ"

Hiçbir karanlık emel çizgimizi bozmayacaktır. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Bize durum hatırlatması yapanları insan yerine koymayacağız. Ülkücü şehitlerimizin aziz hatırası ile biriz beraberiz. Onların dava erliği hiçbir şeyle mukayese edilemez."

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