Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalarda bulunarak: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız! dedi.

YAYINLAMA
Google News
Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor hazır olduğumuzu söylüyorum." ifadelerini kullandı.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, ''İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!

"MHP DÜŞMANLARINI HAYRETLE İZLİYORUZ"

Her biri milli ve manevi değerlerle şuur kazandı. Şehadet şerbetinden yudum yudum içip milletimizin ve ülkemizin önünü aydınlattılar. Ülkücü şehitlerimiz elbette ölmedi onlar diridir. Şehitlerimiz ile nefes alıyor, hedeflerimizin rotasını çiziyoruz. Onlara mahcup olmak istemiyoruz. Hain saldırılara cesaretle direniyoruz.

Ülkücü şehitlerimiz milletimizin önünü aydınlattılar. Aramızı karıştırmaya teşebbüs edenleri nefretle takip ediyoruz. MHP düşmanlarını hayretle izliyoruz.

"ELİNDE ÜLKÜCÜ KANI OLANLARLA HESAPLAŞACAĞIZ"

Dünün ülkücü düşmanlarının kirli oyunlarını bozuyoruz. İftiralara göğüs geriyoruz.
Ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyunlarını bozuyoruz. Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor hazır olduğumuzu söylüyorum.

"NİMET BORCUMUZDUR"

Varsa ellerinde bilgi belgeleri adli makamlara sunmalarını ilan ediyorum. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Bunların üstünden geleceğiz. Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur.

Milliyetçi ülkücü camiayı yolundan caydıracak hiçbir güç yoktur. Dün haklıydık bugün de haklıydık yarın da hakkımızı alacağız.

Asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Başka yerde çare aramıyoruz. Aradığımız davamızın özündedir. Milliyetçi Ülkücü Hareketin vatan sevdasını ispat etmesine gerek yoktur.

Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!

"HİÇBİR KARANLIK EMEL ÇİZGİMİZİ BOZAMAZ"

Hiçbir karanlık emel çizgimizi bozmayacaktır. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Bize durum hatırlatması yapanları insan yerine koymayacağız. Ülkücü şehitlerimizin aziz hatırası ile biriz beraberiz. Onların dava erliği hiçbir şeyle mukayese edilemez."

Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladıYiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı

Türkiye'den petrol fışkırmaya devam ediyor! Petrol çıkan bir bölge daha tespit edildi! İşte o iller...Türkiye'den petrol fışkırmaya devam ediyor! Petrol çıkan bir bölge daha tespit edildi! İşte o iller...

Bakan Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı: Yeni müfredat internet sitesi üzerinden erişime açıldıBakan Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı: Yeni müfredat internet sitesi üzerinden erişime açıldı

Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!Mersin'deki feci kazaya ilişkin son gelişme! Otobüs sürücüsü taburcu olur olmaz gözaltına alındı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında konuştu: Yeni anayasa mesajı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında konuştu: Yeni anayasa mesajı dikkat çekti
Akrabalarını belediyeye dolduran CHP'li Burdur Belediye Başkanından pes dedirtecek savunma! ''Ne yapayım hepimiz ademden akrabayız''
Akrabalarını belediyeye dolduran CHP'li Burdur Belediye Başkanından pes dedirtecek savunma! ''Ne yapayım hepimiz ademden akrabayız''
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu! Erdoğan müjdeli haberi verdi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu! Erdoğan müjdeli haberi verdi!
Son Haberler
Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!
Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde çok sert konuştu: Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız!
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Türkiye'den petrol fışkırmaya devam ediyor! Petrol çıkan bir bölge daha tespit edildi! İşte o iller...
Türkiye'den petrol fışkırmaya devam ediyor! Petrol çıkan bir bölge daha tespit edildi! İşte o iller...
Bakan Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı: Yeni müfredat internet sitesi üzerinden erişime açıldı
Bakan Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı: Yeni müfredat internet sitesi üzerinden erişime açıldı
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Kabaktepe, ''Sorumluluğu üzerime alıyorum'' diyerek bırakma sinyali verdi
AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Kabaktepe, ''Sorumluluğu üzerime alıyorum'' diyerek bırakma sinyali verdi
Çok Okunanlar
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
CHP'li Kırşehir Belediyesi önce akraba atamalarıyla şimdi de musluklardan akan çamurlu suyla gündem oldu!
CHP'li Kırşehir Belediyesi önce akraba atamalarıyla şimdi de musluklardan akan çamurlu suyla gündem oldu!
Kongre tarihi belli oldu! Saadet Partisi yeni genel başkanını seçecek, İşte, merak edilen aday isim...
Kongre tarihi belli oldu! Saadet Partisi yeni genel başkanını seçecek, İşte, merak edilen aday isim...
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!