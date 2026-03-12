Yunanistan ordusunu mu güçlendiriyor? Kadınlara askerlik çağrısı yaptı!

Yunanistan, 2026’dan itibaren kadınlar için gönüllü askerlik uygulamasını başlatıyor. İlk aşamada 100 ila 150 kişilik bir birlik kurulması planlanıyor.

Avrupa ülkelerinin askerlik düzenlemelerine Yunanistan’da dahil oldu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2026 yılı itibarıyla kadınların silahlı kuvvetlerde gönüllü olarak askerlik yapmalarına imkân tanıyacak yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Bakan Dendias, kadınların orduyla bağını güçlendirmeyi amaçlayan bu girişimin ilk aşamasında, 100 ila 150 kişiden oluşacak gönüllü bir birliğin oluşturulacağını belirtti. Halihazırda Yunan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kadın personel oranı yaklaşık %17 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın, dünya genelindeki askeri personel içinde kadın temsil oranıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

KADINLAR VE ERKEKLERE YAN YANA GÖREV

Ancak Dendias, bu seviyenin yeterli olmadığını vurgulayarak, “Bir sonraki adıma geçmeliyiz. Kadınların erkeklerle yan yana görev alabileceği bir yapıyı oluşturmak için gerekli altyapıyı kurmalı, uygun zihniyeti ve kültürü geliştirmeliyiz,” şeklinde konuştu.

Yeni programın başlangıçta tamamen gönüllülük esasına dayanacağı ve kadınların orduya entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla yeni tesislerin kurulacağı, aynı zamanda kurumsal bir kültürel dönüşüm sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Yunanistan’da kadınlar, 1998 yılından bu yana silahlı kuvvetlerde görev alabiliyor. Ancak bu uygulama, kadınlara yönelik ilk resmi ve yapısal gönüllü askerlik süreci olma özelliğini taşıyor.

Girişimin detaylarına ilişkin; kimlerin başvuru yapabileceği, nasıl bir eğitim programı izleneceği ve uzun vadeli entegrasyon hedeflerinin ne olacağı gibi konularda daha fazla bilginin önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Yunanistan’ın attığı bu adım, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yol açtığı güvenlik endişeleri nedeniyle Avrupa genelinde askerlik düzenlemelerinin yeniden gözden geçirilme trendinin bir parçası.

Rusya’nın genişleme politikalarından endişelenen birçok Avrupa ülkesi, ya zorunlu askerliği geri getiriyor ya da askeri kapasitesini artırıyor. Örneğin, son dönemde Hırvatistan 17 yıl aradan sonra zorunlu temel askerlik eğitimini yeniden başlatırken, Letonya 2023’te zorunlu askerliği geri getirdi. Danimarka ise hizmet süresini uzatarak kadınları da zorunlu hizmet kapsamına almayı planlıyor.

Öte yandan Almanya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerde de orduyu güçlendirmeye ve zorunlu hizmeti yeniden tartışmaya açmaya yönelik yoğun siyasi girişimler devam etmekte.

