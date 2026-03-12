Babanın çatıdan attığı demir oğlunun başına saplandı!

Kütahya'da babasının çatıdan attığı inşaat demiri başına isabet eden 44 yaşındaki adam sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kütahya’da babasının temizlemek için çıktığı çatıdan attığı inşaat demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEMİZLEDİĞİ ÇATIDAN İNDİ, OĞLUNU KANLAR İÇİNDE YERDE BULDU

Olay, Yunusemre Mahallesi Şehit Yusuf Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Çatıyı temizleyen Ahmet Bayraktar'ın evin önüne attığı inşaat demirlerinden biri oğlu Mustafa Bayraktar'ın başına isabet etti. Apartmandan indiğinde oğlunu kanlar içinde yerde yatarken gören baba Bayraktar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mustafa Bayraktar'ın kalbinin durduğu belirlendi. Bayraktar'ın kalbinin yeniden çalıştırılırken, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bayraktar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından baba Ahmet Bayraktar, gözaltına alınarak ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

