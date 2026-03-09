Pendik Belediyesi “Tekne Orucu” Geleneğini Sürdürüyor

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik geleneksel “Tekne Orucu” etkinliğini sürdürüyor. Etkinliklerin sonuncusu Güzelyalı Mahallesi’ndeki Ömer Hekim Camii’nde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katılımıyla yapıldı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Biz bu neslin Müslümanca yaşamasına, Müslümanca yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pendik Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak ve oruç bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla geleneksel hale getirdiği “Tekne Orucu” etkinliğini bu yıl da sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca hafta sonları belirlenen camilerde düzenlenen etkinliğin son programı Güzelyalı Ömer Hekim Camii’nde gerçekleştirildi.

Programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. Yoğun ilgi gören organizasyonda, minik misafirlere oruç tutma bilincini aşılamak üzere özel hazırlıklar yapıldı.

Programda çocuklara iftar sofraları kuruldu ve özel ikramlar sunuldu. Ayrıca Nasreddin Hoca temalı gösteri gerçekleştirilerek eğlenceli bir ortam oluşturuldu. Pendik Belediyesi tarafından çocuklara çanta hediye edildi.

“Ramazan ayının mübarek ve bereketli olduğuna inanıyoruz”

Programa katılan Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin, etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek programın önemine değindi ve şu ifadeleri kullandı: “Biz düşündük ki anneleriniz, ablalarınız, dedeleriniz, anneanneleriniz Ramazan’ı bir şekilde kutluyorlar, oruçlarını tutuyorlar. Allah kabul etsin. Ama biz dedik ki yeni nesil gençlerimiz de artık yavaş yavaş oruca hazırlansınlar. Onunla ilgili bildiğiniz gibi bir Tekne Orucu hikayesi var. Bu hikayede sizlerle beraber olalım ve sizleri de artık yavaş yavaş oruca hazırlayalım diye düşündük. Biz bu neslin Müslümanca yaşamasına, Müslümanca yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının mübarek ve bereketli olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Tekrar aileleri tebrik ediyorum. Böyle bir etkinliğe çocuklarınızı ve torunlarınızı getirdiğiniz için. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.”