Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son Dakika... Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

Son Dakika... Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Yapılan açıklamada, ''Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.'' denildi.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

TCMB FAİZİ SABİT TUTTU

Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında saat 14.00'da toplandı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'de sabit kaldı.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

38 ekonomistin katıldığı politika faizi beklenti anketine göre ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu. Bir ekonomist ise 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyordu.

PPK METNİNDE ENERJİ VURGUSU

Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Gazi İshak Kara, Hatice Karahan, Fatma Özkul'un katıldığı toplantının ardından önemli mesajlar verildi. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde artan jeopolitik risklere ve enerji fiyatlarına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir."

