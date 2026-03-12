Bakan Fidan'dan dünyaya önemli mesaj: Hayale kapılmasınlar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan son dakika açıklamalar: ABD ve İsrail'in İran saldırılarına ilişkin, "Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

"Görüşmelerimizde güncel uluslararası meseleleri ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'daki savaş gelmekte. Gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz.

Ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirildiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız.

Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız.

'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece-gündüz çalışıyoruz. İsrail, kirli savaşı Lübnan'a da taşımaya çalışmakta. 1 milyon kişinin yerinden edilmesi kabul edilemez.

Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir.

Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz.

"İSRAİL KİRLİ SAVAŞI LÜBNAN'A TAŞIMAKTA"

Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve insani krizin şu anda merkezinde yer almakta. Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak, bu gerçeği kabul etmeli ve açıkça dile getirebilmeliyiz. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail’in saldırıları sona ermeli. Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir.

Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan’a da taşımakta. 1 milyon kişinin yerinden edilmesi kabul edilemez. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz."

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise, "Almanya kendi kıtasının önünde sorumluluk almaya hazır." açıklamasında bulundu.

