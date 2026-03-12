İmamoğlu'nun avukatından gündeme bomba gibi düşen itiraf teklifi!

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savcıya bildiklerimi anlatayım ama beni resmi olarak itirafçı göstermeyin" dediği ortaya çıktı. Cem Küçük ve Rasim Ozan Kütahyalı savcıya yapılan teklifin doğru olduğunu tespit etti.

İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan ve iddianamede "Örgüt Lideri" olarak adı geçen İmamoğlu; “Çıkar amaçlı suç örgütü kurma” ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.

Birden fazla suç ile yargılanan ve 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da bulunduğu 107’si tutuklu 407 sanık hakim karşısına çıktı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN İTİRAF PAZARLIĞI

Yargı sürecinin başlamasının ardından ise gazeteci Cem Küçük, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a ilişkin skandal bir iddiayı gündeme getirdi.

TGRT’de Medya Kritik programında konuşan Küçük, İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan’ın savcılık ile pazarlık yaptığını iddia etti.

Küçük, “Savcılarla pazarlık yaptı. Pehlivan, ‘resmi olarak beni itirafçı göstermeyin ama bildiğim her şeyi size anlatayım’ demiş. Böyle bir iddia da bulunuldu ben adli bir kaynağa sordum. Adli kaynaklara yapılan tespitlerin hepsi doğrudur demiş. Siyasi geleceğim var konuşamam” demiş.

Ayrıca Pehlivan’ın iddianamedeki tespitlerin hepsinin doğru olduğunu da savcılara belirterek, “yaptığınız tespitlerin hepsi doğru” ifadelerini kullandığını belirtti.

RASİM OZAN KÜTHYALI 'İNKAR EDEMEZ' DİYEREK ANLATTI

Razim Ozan Kütahyalı da katıldığı programda, "Pehlivan’ın 'ben bütün olayı biliyorum' diyerek savcılara 'her şey anlatırım ama ben itirafçı olamam bütün sosyal ve siyasi çevremi, her şeyimi kaybederim. Ben size yardımcı olayım, siz beni tutuksuz yargılayın' dedi. İnkar da edemez. Savcı da kanun ve hukuk gereği böyle bir şeyin olmayacağını kaydetmiştir.” dedi.

