İçişleri Bakanlığından son dakika: Gürcistan'da ortak operasyonla 13'ü kırmızı bültenli 16 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 3 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Polisi ile düzenlenen ortak operasyonlarda, Kırmızı Bülten ile aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 3 firarinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, suç ve suçluyla küresel ölçekte mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza atıldığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, Gürcistan Polis Teşkilatı ile kurulan etkin iş birliği neticesinde operasyona dönüştürüldü.

GÜRCİSTAN'DA ORTAK OPERASYON

Bakanlık, Türkiye tarafından uluslararası seviyede takibi yapılan firarilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, "Kırmızı Bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 3 suçlu Gürcistan Polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı" ifadesine yer verildi.

YAKALANAN ŞAHISLARIN KİMLİK BİLGİLERİ

Operasyon kapsamında, uluslararası çapta Kırmızı Bülten ile aranan; R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. isimli 13 şahsın yanı sıra, ulusal seviyede arama kaydı bulunan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN POLİSİNDEN ETKİN İŞ BİRLİĞİ

İçişleri Bakanlığı, firari suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen bu sürecin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili tüm birimlerinin ve Gürcistan makamlarının katılımıyla başarıyla tamamlandığını vurguladı. Operasyonun, sınır ötesi suçlarla mücadeledeki kararlılığın ve uluslararası polis iş birliğinin somut bir göstergesi olduğu kaydedildi.

