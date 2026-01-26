Geceden beri haber alınamıyordu: Telefondaki konuma giden ailesi acı manzarayla karşılaştı!

Bolu'da 19 yaşındaki bir genç motoruyla çıktığı evden bir daha geri dönmedi. Ailesinin telefonundaki konum uygulamasıyla yaptığı takip sonucu genç adam kaza yapmış halde ölü bulundu.

Kaza, Yeni Güney Çevre Yolu'nda Kasaplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erencan Fiş (19) idaresindeki plakasız motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarparak orta refüje uçtu. Gece saatlerinde kimsenin fark etmediği kazada yaralanan Erencan Fiş, sabaha kadar kaza yaptığı noktada kaldı.

AİLESİ ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Gece saatlerinden itibaren ailesinin ulaşamadığı Erencan Fiş için yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde bir yakınının kullandığı konum uygulamasıyla Erencan Fiş’in konumu tespit edildi. Konuma giden aile acı manzara ile karşılaştı. Erencan Fiş’in cansız bedenini bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Erencan Fiş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fiş’in cansız bedeni, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da hareketli saatler: Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi!

Testi pozitif çıktı: O ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Bağcılar’da şüpheli ölüm: Aynı evden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı