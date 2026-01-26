Diyarbakır'da hareketli saatler: Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi!

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı: İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişine kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı...

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola, kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda takviye ekip ve uzman personel sevk edildi.

El yapımı patlayıcının infilak etmesine rağmen emniyet binasında veya çevre yapılarında herhangi bir hasar oluşturmadığı tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hain girişim sonrası ekipler, saldırıyı yapan şahısların peşine verdi. Yeni gelen bilgilere göre; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı girişimi ile ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Haber61.net

