Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem olmuştu: Heykeltıraş Doğan’dan açıklama geldi…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel voleybolcu Eda Erdem’in heykeli Kadıköy’de yükselmişti. Heykelin görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine geldi. Eda Erdem’in heykelinin erkeğe benzetilmesinin ardından heykeltıraş açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem olmuştu: Heykeltıraş Doğan’dan açıklama geldi…

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Kaptanı olan Eda Erdem’i onur edecek bir açılış gerçekleşti. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Ülker Stadyumu’nda Eda Erdem’in heykeli tanıtıldı.

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Hem kulüp hem de milli takımda gösterdiği performansla öne çıkan sporcu için Fenerbahçe kulübü, Erdem’in heykelini yaptırdı. Sosyal medyada ise heykelin erkeğe benzediği tartışmaları olay oldu.

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GERÇEĞİ HEYKELTIRAŞ ORTAYA ÇIKARDI

Tartışmaları gören heykelin mimarı heykeltıraş Pınar Ötkem Doğan, konuya açıklık getirdi. Heykeltıraş Doğan,

“Tamamen benim bilgim dışımda gelişen ve organizasyon ekibinin koyduğu aydınlatma ışıkları yüzünden heykel kendisi olmaktan çıkmış. Heykel için çok özenerek çalıştık. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Eda Erdem yapım aşamasında gördüler. Eda Erdem çok beğendi, ağladı hatta.

Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş. Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış.”

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