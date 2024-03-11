Fenerbahçe - Pendikspor maçında gerginlik! Devre arasındaki o sözler, gündem oldu!

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın devre arasında Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi arasında geçen diyalog gündem oldu...

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Fenerbahçe - Pendikspor maçında gerginlik! Devre arasındaki o sözler, gündem oldu!


Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi arasında geçen diyalog gündem oldu...

Devre arası düdüğünün çalmasının ardından hakem Kadir Sağlam'ın yanına giden Mert Hakan'ın "Hocam dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.

AHMET ÇAKAR: MAÇI PENDİKSPOR'DAN ALIP FENERBAHÇE'YE VERDİ

Eski hakem Ahmet Çakar, "İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe - Pendikspor maçında gerginlik! Devre arasındaki o sözler, gündem oldu!

DENİZ ATEŞ BİTNEL: HAKEMİ TEHDİT ETMEK KIRMIZI KARTTIR!

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel, "Hakeme "Dikkatli ol! Buradan çıkamazsın" demek tehdittir! (saldırgan ve hakaret edici konuşma) Hakemi tehdit etmek kırmızı karttır!" dedi.

FIRAT AYDINUS: İSTEDİĞİ KADAR İYİ MAÇ YÖNETSİN BİR HİÇTİR...

TV 8,5 yorumcusu Fırat Aydınus, "Hakem, Mert Hakan’ın buradaki söylemlerine duyarsız kalıyorsa maçı istediği kadar iyi yönetsin bir hiçten ibarettir. Buna TFF ve disiplin kurulu bir şey yapamaz." şeklinde konuştu

BÜLENT YILDIRIM: BU ARKADAŞIMIZIN TAHTASINI KAPATIRIM

Yayıncı kuruluş yorumcusu ve eski hakem Bülent Yıldırım, "Ağzından okuduğum 'Bak dikkatli ol, bak dikkatli ol, buradan çıkamazsın' diyor. Gördüğüm bu. Siz böyle yaparsanız tıpış tıpış, futbolcu her şeyi söyler size. Hakemliğin birinci kuralı kişilik ve karakterdir. Hem saha içinde hem saha dışında. Hata yaparsın, karar yanlış olabilir, bir gün kötü geçer. Hepsi kabul. Bu diyaloğu çektiğiniz zaman, gerekli hakemlik duruşu göstermediğiniz zaman benim için hakem falan değilsiniz. Benim idari gücüm olsa, yetkim olsa şu anda bu arkadaşımızın tahtasını kapatırım, ciddi bir rehabilitasyon dönemine alırım. Bir büyüğü olarak çok üzüldüm ama asla kabul edilemez bir hakemlik duruşu" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe - Pendikspor maçında gerginlik! Devre arasındaki o sözler, gündem oldu!

DENİZ ÇOBAN: BAKIN KATLANARAK DEVAM EDİYOR

Yayıncı kuruluş yorumcularından Deniz Çoban, "Diyelim ki Mert Hakan, böyle bir şey söylemedi hakeme. Maç bittikten sonra hakemin yanına gidip uzunca bir süre yaptığı kararları sorgulayacak şekilde el kol hareketleriyle itiraz etmek sarı kart. Sürekli parmağıyla işaret ederek hakeme öyle şeyler söylemesi falan minimum sarı kartlık ihlaldir. Geçmişte Serdar Aziz, Cihan Aydın'ı koluyla itmişti. Daha önce bir maç daha oldu. MHK maç vermeye devam ediyor dedik. Bahattin'in koluna vurdular. Suat Arslanboğa bunu yaşayınca sözleşmesini iptal edecek kadar titiz davranıyordu MHK. Şimdi davranmıyor. Çok daha fazlası yapılacak dedik. Geldi bir tanesi hakemin kulağına eğilerek bir şeyler söyledi, yuttunuz. Bakın katlanarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BAHATTİN DURAN: GERGİN OLMA HAKKINIZ YOK

Bir başka yayıncı kuruluş yorumcusu ve eski hakem Bahattin Duran ise "Hakem olarak sizin gergin olma hakkınız yok. Futbolcular saygı sınırlarında olmak zorunda, sizin de öyle. Artık kişisel alanınıza futbolcuları sokup bunları yemeyin. Galatasaray maçında oldu, Fenerbahçe maçında oldu, her maçta oluyor artık bu." dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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