Ankara'da feci kaza! EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)