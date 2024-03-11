Ankara'da feci kaza! EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi! Çok sayıda yaralı var! Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.