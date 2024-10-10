Ecrin Su Çoban’a Discord soruşturması derinleşiyor! Evinde arama yapılacak

İstanbul katliamı, çocuklara yönelik şantaj ve cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Discord erişimini engelledi. Sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban, Discord'da ortaya çıkan şantaj ve dolandırıcılık skandalıyla bağlantılıydı. İddialarla gündeme gelen Ecrin Su Çoban, soruşturmanın bir parçası oldu. Pointer, Çoban'ın evinde arama yapılacak ve dijital veri toplanacak.

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Ecrin Su Çoban, Discord kullanarak vatandaşların kimlik bilgilerini toplayan panelin kurucusu Deha Tuzcu ile yakın arkadaş olduğu söylendi. Çoban, avukatı aracılığıyla tüm suçlamaları reddetti.