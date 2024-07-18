ECB’den sürpriz karar: Faiz politikasında değişikliğe gitmedi…

ECB, Temmuz ayında faiz oranlarını değişmeden bıraktı ve veriye bağlı bir yaklaşım sürdürdü. Eylül ayındaki faiz indirimi hala kararsız kaldı. Lagarde, enflasyona hala ağırlık verdi.

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ECB’den sürpriz karar: Faiz politikasında değişikliğe gitmedi…

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaygın olarak beklendiği gibi, Temmuz toplantısında kilit faiz oranlarını değiştirmeden tutmaya karar verdi. Finansal piyasaları Eylül ayında başka bir faiz indirimi olup olmayacağı konusunda net bir rehberlik olmadan bıraktı. Yüksek iç fiyat baskılarına ve ihracata ağırlık veren potansiyel tarife risklerine dikkat çekti.

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AVRUPA’DAN FAİZ KARARI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü faiz oranlarını koruyarak, iç fiyat baskılarının ve yüksek enflasyon seviyelerinin gelecek yıla kadar devam edeceğini belirtti.

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Yakın tarihli bir faiz indiriminden sonra, ECB temkinli bir duruş benimsedi ve başka bir hamle yapmadan önce daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu öne sürdü. ECB, kurumsal karlar bazı fiyat baskılarını hafifletirken, risklerin devam ettiğini ve gelecekteki kararları yönlendirmek için daha fazla verinin gerekli olduğunu vurguladı.

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ECB Başkanı Christine Lagarde daha önce bu sonucu belirtmiş ve odağı Eylül toplantısına kaydırmıştı. ECB, belirli bir oran yoluna bağlı kalmadan veriye bağlı bir yaklaşımı yineledi. Piyasalar, politika yapıcılar tarafından rakipsiz bir görüş olarak gelecek yıl boyunca birden fazla faiz indirimi bekliyor.

Büyüme, ücretler ve enflasyon okumaları da dahil olmak üzere yaklaşan ekonomik veriler Eylül politika toplantısını etkileyecek. ECB'nin birincil endişesi, özellikle hizmetlerde sürekli yüksek iç fiyatlar ve ABD'nin potansiyel etkisidir.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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