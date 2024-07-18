ATA turizm halka arz oluyor! ATA turizm ne zman arz olacak, kaç lot?

ATA turizm halka arz olacak. 13 yıllık firma için halka arz detayları belli oluyor. Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şirketi halka arz detaylarını sizler için derledik.

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ATA turizm halka arz oluyor! ATA turizm ne zman arz olacak, kaç lot?

13 yıldır holdingin bir parçası olan Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şirketi, bu yıl borsada halka arz edilecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 280 milyon lot hisse yatırımcılara sunulacak. Sermaye artırımı 240 milyon lot olacak ve Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik San. ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 40 milyon lot ortak satılacak.

Taslak izahnameye göre, fonların %80-90'ı bu amaçla kullanılacak, %10'u otel ve restoranların yenilenmesine, 5-10'u taş ocağı kapasitesinin artırılmasına ve 5-10'u işletme sermayesi olarak kullanılacak.

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Ata turizm kimdir?

1971 yılında kurulan Dorak Tours, Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımları Holding A.Ş.'nin temelini oluşturdu. 2002 yılında şirketler grubuna ve 2011 yılında holdinge dönüşen şirket, Türkiye'nin birçok bölgesinde önemli turizm projelerine imza atarak büyüdü.

Dorak Holding'in Bağlı Ortaklık Yatırımları 2011 yılında 18 idi ve 2023 yılında 21 oldu. Dorak Holding'in 21 iştirakinden biri Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San.Dış Tic.A.Ş.'dir.

Ata Turizm İşletmecilik Madencilik Kuyumculuk San. Dış Tic. A.Ş., 2002 yılında Türkiye'de kuruldu ve otel, restoran, madencilik ve havacılık alanlarında hizmet vermektedir. Şirket, 29.05.2015 tarihinde anonim şirket olarak değiştirilmiştir.

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