Evlilik kredisi 4 ilde başlıyor! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?

Evlilik kredisi başvuruları 4 il için başlıyor! O ilde yaşayanlar da 150 bin TL faizsiz krediye başvurabilecek. Evlilik kredisi hangi şehirlerde olacak ve başvuru ile alakalı detayları sitemizde derledik.

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Evlilik kredisi 4 ilde başlıyor! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?

Aile Gençlik Fonu'nun kurulmasından sonra bir seçenek olan evlilik kredisi ilk olarak deprem bölgelerinde denenmeye başlandı. Aile Bakanı Göktaş, bu süreçte deprem bölgesinden 11.011 başvuru aldıklarını ve bu başvurulardan yararlanan kişi sayısını 2 bin 385 olarak açıkladı.

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Bakan tarafından yapılan açıklamada, evlilik kredisi başvurularının dört il için daha genişletildiği belirtildi.

Evlilik Kredisine Başvuru 4 İlde Yapılacak

Ankara-Konya hızlı tren yolculuğu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, Aile Gençlik Fonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş, deprem bölgesinde ilk kez uygulanan Aile Gençlik Fonu'nun doğum oranı düşük olan Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kütahya ile birlikte genişletileceğini belirtti.

Buna göre faizsiz evlilik kredisi başvuruları, deprem bölgesi dışında Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kütahya bölgelerinde de alınmaya başlanacak.

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