Altın piyasasında son durum ne? Trump spekülasyonları altında talebi arttırdı

Altın piyasalarında son günlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık yarışına girmesi nedeniyle önemli ölçüde etkilendi.

YAYINLAMA
Google News
Altın piyasasında son durum ne? Trump spekülasyonları altında talebi arttırdı

Trump'a yönelik suikast girişimi ve ardından Trump'ın yeniden seçilme ihtimali, küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkiledi. Yatırımcılar, özellikle ticaret savaşları ve jeopolitik gerginliklerin yeniden canlanabileceği endişesiyle güvenli liman arıyor. Bu nedenle dolar/TL 33 TL'yi aştı ve gram altın 2.614 TL ile tarihî rekorunu kırdı.

Küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerini değerlendiren ekonomist Muhammet Bayram, Trump'ın yeniden başkan olma olasılığı hakkında konuştu. Bayram, Amerika'daki iç siyasi gerilimlerin küresel ticareti ve ekonomiyi büyük ölçüde etkileyebileceğini söylüyor. Bununla birlikte, Türkiye'nin bu değişikliklerden en az şekilde etkilenebileceğini düşünüyor.

ATA turizm halka arz oluyor! ATA turizm ne zman arz olacak, kaç lot?ATA turizm halka arz oluyor! ATA turizm ne zman arz olacak, kaç lot?

Parası olan bankaya gitsin! 550 bin TL’nin aylık faizi dudak uçuklattıParası olan bankaya gitsin! 550 bin TL’nin aylık faizi dudak uçuklattı

Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecekÇocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek

Küresel piyasalar, Trump'ın spekülasyonları ve olası bir savaş nedeniyle daha belirsiz hale geldi. Altın gibi güvenli varlıklar, bu süreçte yatırımcılar için çekici hale geliyor. Ancak uzmanlar, istikrarlı ekonomik politikaları ve çekici yatırım koşulları nedeniyle Türkiye'nin öne çıktığını söylüyor.

Yatırımcılar, altın piyasalarında meydana gelen bu değişiklikler nedeniyle gelecekteki planlarını gözden geçirebilir. Altın gibi değerli metallerin değeri, küresel siyasi gelişmelerin ekonomik dengeleri nasıl etkileyeceği belirsizliğini korurken, güvenli liman arayışında önemli bir rol oynamaktadır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul için kritik uyarı geldi! Sıcak havalar gidiyor, sarı alarm verildi
İstanbul için kritik uyarı geldi! Sıcak havalar gidiyor, sarı alarm verildi
ATA turizm halka arz oluyor! ATA turizm ne zman arz olacak, kaç lot?
ATA turizm halka arz oluyor! ATA turizm ne zman arz olacak, kaç lot?
Parası olan bankaya gitsin! 550 bin TL’nin aylık faizi dudak uçuklattı
Parası olan bankaya gitsin! 550 bin TL’nin aylık faizi dudak uçuklattı
Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek
Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek
Son Haberler
Altın piyasasında son durum ne? Trump spekülasyonları altında talebi arttırdı
Altın piyasasında son durum ne? Trump spekülasyonları altında talebi arttırdı
Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor
Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor
Joe Biden’dan açıklama: Başkanlık seçiminden çekilme koşulunu söyledi
Joe Biden’dan açıklama: Başkanlık seçiminden çekilme koşulunu söyledi
Fed Williams’tan önemli mesaj: Önümüzdeki ay faiz indirimi gelebilir
Fed Williams’tan önemli mesaj: Önümüzdeki ay faiz indirimi gelebilir
Fed Williams’tan önemli mesaj: Önümüzdeki ay faiz indirimi gelebilir
Fed Williams’tan önemli mesaj: Önümüzdeki ay faiz indirimi gelebilir
Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu: Büyük anlaşma yapıldı
Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu: Büyük anlaşma yapıldı
Çok Okunanlar
Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor
Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor
Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek
Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek
ATA turizm halka arz oluyor! ATA turizm ne zman arz olacak, kaç lot?
ATA turizm halka arz oluyor! ATA turizm ne zman arz olacak, kaç lot?
Parası olan bankaya gitsin! 550 bin TL’nin aylık faizi dudak uçuklattı
Parası olan bankaya gitsin! 550 bin TL’nin aylık faizi dudak uçuklattı
Pegasus’tan dev bilet indirimi! 9 Euro’ya yurt dışı bilet alın
Pegasus’tan dev bilet indirimi! 9 Euro’ya yurt dışı bilet alın
Gram altın tarihi rekor kırdı: Altın fiyatları neden yükseliyor? Trump dönemiyle yeni ‘ticaret savaşları’ mı başlayacak?
Gram altın tarihi rekor kırdı: Altın fiyatları neden yükseliyor? Trump dönemiyle yeni ‘ticaret savaşları’ mı başlayacak?
Yorumlananlar
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?