Altın piyasasında son durum ne? Trump spekülasyonları altında talebi arttırdı

Trump'a yönelik suikast girişimi ve ardından Trump'ın yeniden seçilme ihtimali, küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkiledi. Yatırımcılar, özellikle ticaret savaşları ve jeopolitik gerginliklerin yeniden canlanabileceği endişesiyle güvenli liman arıyor. Bu nedenle dolar/TL 33 TL'yi aştı ve gram altın 2.614 TL ile tarihî rekorunu kırdı.

Küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerini değerlendiren ekonomist Muhammet Bayram, Trump'ın yeniden başkan olma olasılığı hakkında konuştu. Bayram, Amerika'daki iç siyasi gerilimlerin küresel ticareti ve ekonomiyi büyük ölçüde etkileyebileceğini söylüyor. Bununla birlikte, Türkiye'nin bu değişikliklerden en az şekilde etkilenebileceğini düşünüyor.

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Küresel piyasalar, Trump'ın spekülasyonları ve olası bir savaş nedeniyle daha belirsiz hale geldi. Altın gibi güvenli varlıklar, bu süreçte yatırımcılar için çekici hale geliyor. Ancak uzmanlar, istikrarlı ekonomik politikaları ve çekici yatırım koşulları nedeniyle Türkiye'nin öne çıktığını söylüyor.

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Yatırımcılar, altın piyasalarında meydana gelen bu değişiklikler nedeniyle gelecekteki planlarını gözden geçirebilir. Altın gibi değerli metallerin değeri, küresel siyasi gelişmelerin ekonomik dengeleri nasıl etkileyeceği belirsizliğini korurken, güvenli liman arayışında önemli bir rol oynamaktadır.