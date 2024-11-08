Dünya sallanıyor! Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptığı açıklamada, Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,2 olduğu belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden seslendi

Galatasaray'a Icardi şoku! Sarı-Kızmızı gelen bu haberle sarsıldı!