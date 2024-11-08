  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Galatasaray'a Icardi şoku! Sarı-Kızmızı gelen bu haberle sarsıldı!

Galatasaray'a Icardi şoku! Sarı-Kızmızı gelen bu haberle sarsıldı!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağlık sorunuyla sarsıldı: Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiği açıklanırken, Icardi'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağının ifadesi Sarı-Kızmızılı takımı üzdü.

Galatasaray'a Icardi şoku! Sarı-Kızmızı gelen bu haberle sarsıldı!
Yayınlanma:

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağlık sorunuyla sarsıldı: Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiği açıklanırken, Icardi'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağının ifadesi Sarı-Kızmızılı takımı üzdü.

Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'a Icardi şoku! Sarı-Kızmızı gelen bu haberle sarsıldı!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'a Icardi şoku! Sarı-Kızmızı gelen bu haberle sarsıldı!

İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan o açıklama

"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."

Icardi'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

Son Dakika! MSB başarılı operasyon daha: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!Son Dakika! MSB başarılı operasyon daha: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan yılın son enflasyon raporuTCMB Başkanı Fatih Karahan'dan yılın son enflasyon raporu

8 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugün sürprizlere hazır olun!8 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugün sürprizlere hazır olun!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Victor Osimhen neden maske takıyor, sebebi ne, sakat mı? Osimhen açıkladı! İşte, şaşırtan o sebep!
Victor Osimhen neden maske takıyor, sebebi ne, sakat mı? Osimhen açıkladı! İşte, şaşırtan o sebep!
Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti! Portekiz onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti! Portekiz onu konuşuyor
Serhat Akın'a silahlı saldırı davasında flaş karar! Şüpheliler için rekor hapis cezası
Serhat Akın'a silahlı saldırı davasında flaş karar! Şüpheliler için rekor hapis cezası
Arda Güler için Mourinho devrede! Devre arasında büyük operasyon yapılacak
Arda Güler için Mourinho devrede! Devre arasında büyük operasyon yapılacak
Derbi sonrası sevkler açıklandı! Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Ertuğrul Doğan ne ceza alacak?
Derbi sonrası sevkler açıklandı! Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Ertuğrul Doğan ne ceza alacak?
Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Manisa FK'yi 1-0 mağlup ederek çıkışına devam ediyor
Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Manisa FK'yi 1-0 mağlup ederek çıkışına devam ediyor
Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor! Son kararı Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor! Son kararı Dursun Özbek açıkladı