Galatasaray'a Icardi şoku! Sarı-Kızmızı gelen bu haberle sarsıldı!
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağlık sorunuyla sarsıldı: Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiği açıklanırken, Icardi'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağının ifadesi Sarı-Kızmızılı takımı üzdü.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağlık sorunuyla sarsıldı: Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiği açıklanırken, Icardi'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağının ifadesi Sarı-Kızmızılı takımı üzdü.
Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menüsküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.
İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan o açıklama
"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.
Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."
Icardi'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.
Son Dakika! MSB başarılı operasyon daha: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan yılın son enflasyon raporu
8 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugün sürprizlere hazır olun!