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Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyor

Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyor

Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyor
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Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyor

Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde konuşuyor...

Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyor

''Adaletten kültürel kodlara, ailenin güçlendirilmesine kadar burada pek çok meseleyi ele aldık. Kadınlarla birlikte sivil toplum ve resmi kurumlarımız açısından da biz de istifade ettik. Bugünkü zirvenin teması 'Yapay Zeka ve Kadın' olarak belirlenmesini son derece doğru buluyorum. Kadın ve adalet zirvesinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, uzmanları ve konuşmacıları canı gönülden tebrik ediyorum.

Tarih bize dünyamızın genel manada her 100 yılda kabuk değiştirdiğini gösteriyor. 2 asır önce başlayan sanayi devrimi ile birlikte hayatımızda keskin bir kırılma yaşandı. Fabrikalar, otomobiller, telefon, radyo televizyon derken insan hayatı kısa sürede köklü değişimlere sahne oldu. Ardından internet ve bilişimin devreye girmesiyle çok büyük değişimlere kapıldık.

Algoritmaların, yapay zeka sistemlerinin yaptıklarını hayret etmekten kendimizi alamıyoruz. Tüm bu değişimler beraberinde üretim ilişkilerinin, insanı beklentilerinin de farklılaşmasını beklemektedir.''

Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyor

Ayrıntılar birazdan...

Son Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyorSon Dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadın ve Adalet Zirvesi'nden sesleniyor

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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