Dünya Sağlık Örgütü’nden çarpıcı obez raporu: Dünyanın 8’de 1’i şişman…

Obezite o kadar yaygın hale geldi ki, daha önce yetersiz beslenme ile mücadele eden birçok düşük ve orta gelirli ülke de dahil olmak üzere çoğu insan obez sınıfına girdi. Neredeyse tüm ülkelerde obez, zayıf olmaktan daha yaygın hale geldi.

Kıdemli yazar Majid Ezzati, “şaşırtıcı sayıda insan obezite ile yaşıyor” açıklamasını yaptı. Bağımsız tahminlerin en yetkilileri arasında kabul edilen bulgular, 190'dan fazla ülkede 220 milyondan fazla insanın verilerine dayanmaktadır.

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KIDEMLİ YAZARDAN ÇARPICI BULGLULAR

Ezzati, obezite oranları birçok zengin ülkede durgunluğa ururken, başka yerlerde de hızla arttığını da sözlerine ekledi. Düşük kilolu olmak küresel olarak daha az yaygın hale gelirken, birçok ülkede önemli bir sorun olmaya devam ediyor. artan sayıda ülke yetersiz beslenmenin "çifte yükü" olarak bilinen şeyle karşı karşıya bırakıyor.

90’DAN SONRA OBEZİTEDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Dünya çapında çocuklar ve ergenler arasında obezite oranları dört kat arttı. Yetişkinler arasında obezite oranları 1990'dan 2022'ye iki kattan fazla yükseliş gösterdi.

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Kıdemli yazar Majid Ezzati, Dünya Obezite Federasyonu'nun önceki tahminlerinde, 2030 yılına kadar obezite ile yaşayan 1 milyar insanın olacağıydı. Ancak bu sayının 2022'de zaten aşılmış oldu.

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