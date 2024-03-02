Android kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu özellik çok işinize yarayacak

Google Kişiler widget'ı, kullanıcıların ana ekranlarında kişilerin gönderdiği mesajları doğrudan görüntüleme seçeneğine sahip olmasını sağlayacak. Bu güncelleme ile kullanıcılar, belirli bir kişiden gelen en son mesajı görebilir ve hatta yanıtlayabilirler. Bu özelliği kullanmak için Kişiler uygulamasına bildirim erişim izni vermeniz gerekecektir.

Yeni Tasarımın Görünümü Nasıl Olacak?

Google Kişiler uygulamasında da küçük bir tasarım değişikliği olacak. Üç nokta menüsü, ana kişiler ekranındaki telefon, e-posta ve şirket simgelerinin arkasına taşınıyor. Bu değişiklik, kullanıcıların yeni kişiler eklemesini kolaylaştıracak.

Kullanıcılar, Google Kişiler widget'ındaki bu yenilikler sayesinde sık iletişimde olan kişilerin mesajlarını daha hızlı bir şekilde görebilecekler. Bu da kullanıcıların mesajlaşma uygulamasını açmadan iletişimde kalmalarını sağlayacak. Bu özellikler şu anda test aşamasında, ancak kullanıcılara yakın gelecekte sunulması bekleniyor.

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Google Kişiler widget'ına yapılan güncelleme, kullanıcıların iletişim kurdukları kişilerle daha kolay bir şekilde etkileşim kurmalarını kolaylaştıracak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu widget, kullanıcıların zamanlarını ve iletişimlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak ve ana ekranlarında artık mesajları görebileceklerdir. Bu özellik, mesajları doğrudan ana ekranlarından takip etmelerini sağlayarak hızlı yanıtlama sağladığından, özellikle yoğun mesaj trafiği olan kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir.

Bununla birlikte, Google Kişiler uygulamasında yapılan tasarım değişiklikleri, kullanıcıların kişilerle etkileşimlerini daha kolay ve akıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar, yeni kişi eklemek gibi temel işlevlere daha hızlı erişim sağlayacak şekilde üç nokta menüsünün (telefon, e-posta ve şirket simgelerinin) arkasına telefon, e-posta ve şirket simgelerinin taşınması. Bu değişiklik, uygulamayı daha verimli ve daha kullanıcı dostu hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.