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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, şovu devam ediyor! 2 maç 2 gol

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, şovuna devam ederek, Portekiz liginde çıktığı ilk maçında attığı golün ardından Şampiyonlar Lig'in de golünü atarak 2 maçta 2 gole ulaştı.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, şovu devam ediyor! 2 maç 2 gol
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gollerine devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Benfica, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞOVUNA DEVAM EDİYOR

Benfica'da maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, attığı golle takımını öne geçirdi. Di Maria pasını Sağ kanatta top bekleyen Bah'a aktardı, Bah ceza sahası içi sağından ortasını arka direğe çıkardı. Kerem Aktürkoğlu 9. dakikada o noktada topu ağlara göndermeyi başardı.

Böylece milli yıldız, Portekiz devi ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşadı.

2 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile Benfica'ya transfer olan Milli yıldız, yeni takımında çıktığı 2. maçında ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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