Dudak dudağa pozları paylaştı! Reynmen’in evlilik teklifi olay oldu

Reynmen son zamanlarda medyadan uzak bir yaşam sürdürüyor.

Reynmen sevgilisine evlilik teklifinde bulundu ve "Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu" dedi.

Emire Cansu Kurtalan ile uzun süredir aşk yaşayan ve "Reynmen" olarak bilinen Yusuf Aktaş, evlilik yolunda ilk adımını attı.

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Ünlü isim, sosyal medya hesabından fotoğraflarla sevgilisi Kurtalan'a evlilik teklif ettiğini duyurdu.

Ünlü çiftin pozları binlerce beğeni ve "Mutluluklar" ve "Hayırlı olsun" gibi yorumlar aldı. Fenomenin sevgilisine de "Çok güzelsin" şeklinde övgü geldi.

Bir süre önce Reymen, "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum." dedi. Aile olduğunda bazı şeyler daha iyi olabilir. İmkanım kadar çocuğum olsun istiyorum, dedi.