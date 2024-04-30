Melisa Döngel, Barış Alper Yılmaz ikilisi aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncu açıkladı

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, son günlerde genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan aşk iddialarına ilişkin sonunda sessizliğini bozdu. Döngel, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 4-0'lık galibiyette iki gol atan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İddialara yanıt veren Melisa Döngel, "Daha önce de söylemiştim, tanımıyorum kendisini." Güzel bir futbolcuymuş, başarılar diliyorum. "Umarım en kısa zamanda biri olur" dedi.

Geçtiğimiz şubat ayında yapılan bir röportajda Döngel, "Hayatımda kimse yok, keşke birisi olsa" dedi. Kendisi hakkında hiçbir bilgim yok. Bu aşk haberi doğru değildir. Ek olarak, ben Fenerbahçeliyim. Aşk iddialarını reddederek, "Çok koyu bir taraftar değilim ama takım tutmak adı altında söylerseniz Fenerbahçe taraftarıyım" dedi.