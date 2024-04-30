Arda Güler gol sevincini anlattı! Nedenini duyan ona hayran kaldı

Real Madrid kariyerinde ikinci kez gol atan Arda Güler, gol sevincinin anlamını açıkladı. Milli futbolcu, tevekküle dayanarak gol sevincini dile getirdi. Her şeyin Allah tarafından yaratıldığına inanıyorum." dedi.

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Arda Güler gol sevincini anlattı! Nedenini duyan ona hayran kaldı

Real Madrid formasıyla maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 29. dakikada rakip fileleri havalandırarak gol sevincini yaşadı.

Celta Vigo karşısında rakip fileleri havalandırdığında da genç yıldız aynı gol sevincini yaşadı.

Milli futbolcu, Candaş Tolga Işık ile yaptığı bir röportajda gol sevincinin ne anlama geldiğini anlattı.

"Anlamı Tevekküle Dayanıyor"

Arda Güler, gol sevincinin nedeninin tevekküle dayandığını söyledi. Her şeyin Allah tarafından yaratıldığına inanıyorum. Çok çaba sarf ediyorum, ancak gerisini Allah'a bırakıyorum." cevabını verdi.

Real Madrid formasıyla oynadığı 8 maçta 166 dakika süre alan genç yıldız, bu maçlarda 2 gol attı.

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