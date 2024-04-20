Dolmabahçe’de kritik zirve: Cumhurbaşkanı, Heniyye ile görüştü…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Heniyye’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

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İkilinin ana gündemi Gazze ve İran-İsrail arasında yaşanan gerilim oldu. Kritik görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili detayları İletişim Başkanlığı paylaştı.

DOLMABAHÇE’DE KRİTİK BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün, “Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız” sözleriyle görüşmenin olacağını bildirmişti.

Öğlen saatlerinde başlayan görüşmelerde ateşkes ve insani yardım konuları ele alındı. Toplantı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin detaylarını ise İletişim Başkanlığı paylaştı. Toplantıda ilişkin şunlar görüşüldü;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konular ele alındı.”

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ZULMÜN İLLA BEDELİ OLACAK

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.”

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