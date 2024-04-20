Taktığı Rolex marka saat ile gündem olan AK Partili milletvekilinden açıklama: ''Helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim''

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kendisini ziyarete gelenlerle kolunda taktığı Rolex marka saat ile çektirdiği selfie çekerek gündeme gelen ve günlerdir tartışılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Rolex saati için "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" açıklaması yaptı.

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Taktığı Rolex marka saat ile gündem olan AK Partili milletvekilinden açıklama: ''Helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim''

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Rolex saati için "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" açıklaması yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Rolex marka saati gündem olmuştu.

Bahadır Yenişehirlioğlu, kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ziyarete gelenlerle 'selfie' çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Yenişehirlioğlu fotoğrafını bir süre sonra kaldırdı.

Yenişehirlioğlu, daha sonra paylaşımını neden kaldırdığına dair bir açıklama yaptı.

İşte Bahadır Yenişehirlioğlu'nun o paylaşımı:

"Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur:Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."

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