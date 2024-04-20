CHP, Özel'in parti içi muhalefete sert çıkışıyla başlayan krizle çalkalanıyor! Partiye ihanet eden milletvekili kim?

CHP kulislerinde dün en çok konuşulan konu, Genel Başkan Özgür Özel'in, partisinin önceki gün basına kapalı yapılan Meclis grup toplantısındaki konuşmasıyla patlak verdi. Grup Başkanvekilliğinde yönetimin adayının karşısında aday çıkaran parti içi muhalefeti uyaran Özel, "Eski kırgınlıkları geride bıraktığını, artık hep birlikte geleceğe yürümek istediğini ancak kırgınlıkları sürdürmek isteyenlere ise kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini, gerekirse disiplin süreçlerini işleteceğini" söyledi.

ÖZEL'DEN "İHANET" VURGUSU: ELİMİZDE YETERİNCE KANIT VAR

"İhanet" ifadesini kullanan Özel, bir milletvekiliyle ilgili ellerinde yeterince kanıt olduğunu ve gereğini yapacaklarını da belirtti.

Özel'in Saadet-Gelecek grubunun kurulması için gönderilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın geri çağırılacağını, yerine bir başka vekilin gönderileceğini söylemesi de şaşkınlığa neden oldu. Kulislerde, "dosyalı" vekilin gönderilmek istendiği iddia ediliyor. Gözler, aday belirleme sürecinde Parti Meclisi toplantısını basan Mersin Milletvekili Ufuk Çakır'a yöneldi. Çakır'ın, Saadet-Gelecek grubuna gitmeyi reddettiği öne sürülüyor.

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GÖNDERİLMEK İSTENDİĞİ KONUŞULAN ÇAKIR'DAN İLK AÇIKLAMA

Hürriyet gazetesinin haberine göre Çakır iddialarla ilgili, "Bana gelen resmi bir şey yok. Gelirse gerekli açıklamayı yaparım" dedi.

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