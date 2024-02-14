Diyarbakırlı modacıdan, sevgililer gününe özel tasarım

Diyarbakırlı modacı Mehmet Kaymak, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel Akasya ve Begonvil çiçeğinden tasarladığı gelinliklerle modeller eşliğinde 5 bin adet gül dağıttı. Vatandaşlar, hayranlıkla modelleri izledi.

Diyarbakır’da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, Akasya ve Begonvil çiçeğinden yaptığı gelinlik tasarımı büyük beğeni topladı. Merkez Kayapınar ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde tasarımı giyen modeller eşliğinde 5 bin adet gül ve balon dağıtıldı. Tasarım, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, kimisi ise o anı çekmek için telefona sarıldı.

15 yıldır sektör içerisinde moda tasarımı yaptığını söyleyen Mehmet Kaymak, yaptığı iki kostümü 14 Şubat Sevgililer Gününe özel tasarladığını belirtti.

Kaymak, “Yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Daha önceki tasarımlarımdan esinlenerek bu kez daha farklı, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel iki özel kostüm hazırladım. Akasya ve Begonvil çiçeğinden iki ayrı güzel tasarım hazırladım. Aynı zamanda kentin birçok yerinde şubelerimizde 5 bin çiçek dağıttık. Sevgililer Günü kutlu olsun, insanlarımız sevgi dolu kalsın” dedi.

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Modellerden Sena Selenbenar, kendini çiçekler içinde hissettiğini belirterek, “Tüm çiftlerimizin sevgililer günü kutlu olsun. Daha önce de sürekli gelinlik giyerdim. Ama bu kez ilk defa böyle çiçekten gelinlik giydim. Çok güzel bir his. Kendimi çiçekler içinde hissediyorum” diye konuştu.

Diğer model Ümra Tarı ise "Sevgililer Günü’ne özel begonvilden yapılmış bir gelinlik giydim. Bu tasarım doğuda ilk Mehmet bey tarafından yapıldı. Kendimi çok mutlu hissediyorum” şeklinde konuştu.



Dışarıda kendisine gül ve balon verilen vatandaşlardan Sinem Taşkaya tasarlanan konseptin çok hoşuna gittiğini dile getirerek, “14 Şubat Sevgililer Günü'nde belki de eşimin düşünemediğini bu güzel hanımefendiler düşündü ve bana çiçek verdi. Bu konseptle çiçek dağıtılması çok farklı bir duygu. Benim çok hoşuma gitti” ifadelerine yer verdi.

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