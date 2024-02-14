Öğrencilere kötü haber geldi! Tatil süresi resmen kısalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı aldı ve eğitim iş günü süresini artıracak bir düzenleme hazırlıyor. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek bir takvim oluşturmak için çalışmalar başladı.

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Öğrencilere kötü haber geldi! Tatil süresi resmen kısalıyor

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil planı yakında açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek.

Ancak Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre Milli Eğitim Bakanlığı eğitim-öğretim günlerini uzatmak için bir plan yapıyor. Bir başka deyişle, öğrenciler tatiller boyunca okula gidecek, ancak daha uzun süre kalacaklar.

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Beklenen düzenleme, 180 gün olan eğitim-öğretim iş gününü 200 güne çıkarmayı amaçlıyor.

Daha önce açıklanan program, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın 9 Eylül 2024'te başlayacağını gösteriyor. İş gününün yaz tatilinden kısılması planlanıyor.

Birinci dönemde 90 ve ikinci dönemde 90 gün olmak üzere toplam 180 gün eğitim günü vardır. Resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ve hafta sonu tatilleri dikkate alınarak eğitim iş günleri hesaplanır. Başka bir deyişle, öğrenciler bir eğitim-öğretim döneminde 180 gün okula devam eder.

Hava muhalefeti gibi nedenlerle, bu süre kar tatilleri daha da kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta ders verimsiz geçtiği için eğitim iş günü aslında 180 günden en az 160 güne düşüyor. Bu süre, gelişmiş ülkelerde 200 günün üzerinde.

Bir öğrenci, Finlandiya, Hong Kong, Almanya ve Yeni Zelanda'da yılda 190 gün okula gidiyor. Singapur, Kanada ve Şanghay'da 193 gün, Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün ve Güney Kore'de 220 gün eğitim alıyor.

Eğitim ve öğretim için iş gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinin kısaltılması mümkündür.

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