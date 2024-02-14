Pendik'te tarihe geçecek aday adaylığı! Türkiye'nin en gençlerinden...

4 Ağustos 2005 doğumlu olan Doğukan Öztürk, şu anda Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.

Aynı zamanda AK Parti Yenişehir Mahallesi Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiş olan genç öğrenci, hedefleri doğrultusunda siyasi arenada aktif bir rol oynamayı amaçlıyor.

Ülkeme ve milletime hizmet için Meclis Üyesi aday adayı olduğunu ifade eden Doğukan Öztürk, "Ahmet Cin başkanımızla yol yürümek için bu yola çıktık. Siyaseti, hizmet etmeyi seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda Büyük Türkiye İdeali hedefiyle mensubu olduğum AK Parti'den aday adayı oldum. Çok şeyleri başaracağımızdan ümitliyim ve AK parti Pendik Ailesi'nin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.