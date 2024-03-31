Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde muhtar adaylarının ailesinin arası çıkan kavgada silahlar çekildi. Kaleşnikoflu, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kaleşnikoflu, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar, olay yerine yaralıları götürmek için gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Valilik, bölgeye Bingöl'den de gönderilen timler ile helikopter destekli güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!
Olay, Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere köyünde sabah saatlerinde oy kullanıldığı esnada meydana geldi. İki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kaleşnikoflu, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!
Yaralılardan yakınları tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve gazetecilerin aracı saldırıya uğrayıp kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı Mehmet Emin Çelik burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!

Olaya ilişkin valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Sur İlçesi Aşağıdıre Mahallesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreci ile ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde 12 kişi yaralanmış ve yaralılar Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralı kişilerden E.Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Mahallede geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, Olay bölgesinde Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığından 70 personel, 1’i helikopter ile olmak üzere JÖH Tabur Komutanlığından 3 Tim (37 Personel), Diyarbakır’a takviye olarak görevlendirilen Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 4 Jandarma Komando Timi (58 Personel) müdahale için takviye gönderilmiştir. Mahalli idare seçimlerinin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.

Siyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadıSiyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadı

SSK ve Bağkur’u olan yaşadı! Tek seferde 19 bin TL verilecekSSK ve Bağkur’u olan yaşadı! Tek seferde 19 bin TL verilecek

Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulamaNerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rekabet Kurulu’nda çok kullanılan toz deterjan şirketine ceza geldi: İşte cezanın miktarı…
Rekabet Kurulu’nda çok kullanılan toz deterjan şirketine ceza geldi: İşte cezanın miktarı…
“Ben Hz. Meryem” videosu sosyal medyada infial yaratmıştı: Videonun muhatabı açıklama yaptı!
“Ben Hz. Meryem” videosu sosyal medyada infial yaratmıştı: Videonun muhatabı açıklama yaptı!
Savcı, Mehmet Selim Kiraz’ın şehit oluşunun 9’uncu yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayında tören düzenlendi
Savcı, Mehmet Selim Kiraz’ın şehit oluşunun 9’uncu yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayında tören düzenlendi
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Son Haberler
Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…
Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…
31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu
31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu
Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar
Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar
Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!
Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!
Başakşehir’de freni patlayan kamyonet dehşet saçtı!
Başakşehir’de freni patlayan kamyonet dehşet saçtı!
Gaziantep'te feci kaza! Yaşlı adam işçi servisinin altında kalarak feci şekilde can verdi!
Gaziantep'te feci kaza! Yaşlı adam işçi servisinin altında kalarak feci şekilde can verdi!
Çok Okunanlar
31 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları, İşte hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler | Astroloji
31 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları, İşte hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler | Astroloji
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri
Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri
Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor
Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor
Son dakika! CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veriyor!
Son dakika! CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veriyor!
Tekirdağ'da uyuşturucu yüklü otomobili, çekici ile kamufle etmeye çalıştılar!
Tekirdağ'da uyuşturucu yüklü otomobili, çekici ile kamufle etmeye çalıştılar!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''