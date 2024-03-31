Siyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadı

Oy kullanma işlemleri doğuda sabah 7’de başladı. İlk oy kullanma işleminde 32 ilde start verildi. Saat 8’de ise diğer illerde de oy kullanma işlemi resmen başladı. Basın yine siyasi liderlerin oy kullanımını takip etti.

Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama

CHP GENEL BAŞKANI MANİSA’DA OY KULLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda oyunu kullandı. Okul çıkışı Özel şu ifadeleri kullandı;

“Vatandaşlarımız da ülkenin 5 yıllık geleceğindeki yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz.

Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu. Ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kaza olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.”

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında: Oy verme işlemi başladı

MERAL AKŞANER, ANKARA’DA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Ankara’da kullandı. Bir önceki seçimde İstanbul’da oy kullanan Akşener’in adresi bu sefer Ankara oldu. Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda günü erken saatlerinde vatandaşlık görevini yaptı.

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DSP, DEM LİDERLERİDE OY İÇİN SANDIK BAŞINDA

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal oyunu İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, oy için Adana’da sandık başına gitti.

Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri