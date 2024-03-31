Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmailağa cemaatini ziyaret etmesinden sonra, cemaatten ilişiği kesildiği açıklanan Ahmet Mahmut Ünlü, (Cübbeli Ahmet hoca) cemaatin ziyaret sonrası seçimlerde açık açık Cumhur ittifakını destekleyen açıklamanın yapılmamasını eleştirerek "Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman? diyerek açıklamada bulundu.

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Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Çarşamba’da bulunan İsmailağa Cemaati’ni ve cemaat lideri Hasan Kılıç Efendi'yi ziyaret etti.

Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa Cemaati’ni ziyareti sonrası cemaate çağrıda bulundu.

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?

"DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ"

Ahmet Mahmut Ünlü paylaşımında, ''Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hâlâ reylerin Cumhur İttifakı’na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok. Siz hâlâ milli ve dînî duruşunuzu bugün bu saate kadar sergileyemedinizse ne zaman sergileyeceksiniz? İnsan: “buna mânî olan nedir?!!!” diye düşünmüyor değil!.'' ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?

Cübbeli Ahmet paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hâlâ reylerin Cumhur İttifakı’na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok. Ben Allah için ve DEM’cilerin güçlenmemesi için Cumhur İttifakı’na alenî destek vermekle yetinmedim, Saadet ve Yeniden Refah gibi partilere de bu seçim itibariyle teröristlerin kazanmasına yol açacağı için rey vermenin caiz olmadığını beyân ederek bu kadar insanların sövüp saymalarına maruz kalmayı göze aldım. Siz hâlâ milli ve dînî duruşunuzu bugün bu saate kadar sergileyemedinizse ne zaman sergileyeceksiniz? İnsan: “buna mânî olan nedir?!!!” diye düşünmüyor değil!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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