Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama

Geçen hafta, bugün gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlandı. Takvim, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısını 36 olarak kaydetti. Ancak Yenilik Partisi ve Genç Partinin YSK'ye seçime katılmayacağını bildirmesi nedeniyle bu sayı 34'e düştü. YSK seçmen kayıt sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

YAYINLAMA
Google News
Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama

1 Aralık 2023'te Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen seçim takvimi, işlemeye devam ediyor. Seçmen bilgi kağıtlarının toplanması ve dağıtımı bugün başlayacak. Yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenler de nerede oy kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyor.

Seçmen kartları dağıtımı başladı

20 Şubat'ta, bağımsız adaylar ve siyasi partiler il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini gönderdi.

27 Ocak'ta YSK Başkanı tarafından yapılan kura çekimi, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerini belirledi.

Takvim boyunca, vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtları dökülmeye ve dağıtılmaya başlanacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının 24 Mart Pazar günü seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

YSK seçmen kaydı sorgulama

Bilgi kağıdı olmayan seçmenler de oy kullanabilir. Seçmenler, YSK'nin internet sitesinden, e-Devletten, YSK Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Siyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadı
Siyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadı
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri
Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri
Son Haberler
SSK ve Bağkur’u olan yaşadı! Tek seferde 19 bin TL verilecek
SSK ve Bağkur’u olan yaşadı! Tek seferde 19 bin TL verilecek
Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama
Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor
Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor
31 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları, İşte hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler | Astroloji
31 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları, İşte hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler | Astroloji
Türkiye seçime gidiyor! Seçim yasakları başladı
Türkiye seçime gidiyor! Seçim yasakları başladı
Çok Okunanlar
31 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları, İşte hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler | Astroloji
31 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları, İşte hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler | Astroloji
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri
Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri
Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor
Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor
CHP'de balya balya para sayma skandalında komik savunma "Nasıl İnandırıcı değil mi?"
CHP'de balya balya para sayma skandalında komik savunma "Nasıl İnandırıcı değil mi?"
Murat Kurum’dan İstanbul depremi açıklaması: Deprem için…
Murat Kurum’dan İstanbul depremi açıklaması: Deprem için…
Yorumlananlar
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…