Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama Geçen hafta, bugün gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlandı. Takvim, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısını 36 olarak kaydetti. Ancak Yenilik Partisi ve Genç Partinin YSK'ye seçime katılmayacağını bildirmesi nedeniyle bu sayı 34'e düştü. YSK seçmen kayıt sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?