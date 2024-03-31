Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama

1 Aralık 2023'te Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen seçim takvimi, işlemeye devam ediyor. Seçmen bilgi kağıtlarının toplanması ve dağıtımı bugün başlayacak. Yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenler de nerede oy kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyor.
Seçmen kartları dağıtımı başladı
20 Şubat'ta, bağımsız adaylar ve siyasi partiler il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini gönderdi.
27 Ocak'ta YSK Başkanı tarafından yapılan kura çekimi, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerini belirledi.
Takvim boyunca, vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtları dökülmeye ve dağıtılmaya başlanacak.
Seçmen bilgi kağıtlarının 24 Mart Pazar günü seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
YSK seçmen kaydı sorgulama
Bilgi kağıdı olmayan seçmenler de oy kullanabilir. Seçmenler, YSK'nin internet sitesinden, e-Devletten, YSK Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilir.