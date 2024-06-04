Diyabet hastası olanlar dikkat: Kan şekeri nasıl düzenlenir?

Sürekli kan şekeri izleme, riski olan veya diyabet teşhisi alanlar için durumu yönetmek için çok önemlidir. Ancak kan şekeri akşam yemeğinin ardından düzende tutmak gerekir. Bunun bazı kolay yöntemleri bulunuyor.

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Diyabet hastası olanlar dikkat: Kan şekeri nasıl düzenlenir?

İnsülin direnci, 40 yaşından sonra erkeklerde şeker seviyelerinin yükselmesinde kilit bir oyuncudur. Vücut hücreleri insülinin etkilerine direnmeye başlarsa, glikozun hücrelere geçişi verimsiz hale gelir.

Kanda şeker birikmesine yol açar. Sadece vücudun enerji için glikoz kullanma yeteneğini etkilemekle kalma. Aynı zamanda diyabeti ilerleten bir metabolik sorunlar zincirini de ateşler.

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40 YAŞINDAN SONRA YÜKSEK KAN ŞEKERİNE NE SEBEP OLUR?

Diyabet, kandaki yüksek kan şekeri seviyelerinden kaynaklanan geri dönüşümsüz bir sağlık durumudur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son raporlarına göre, Mevcut diyabet hastalığı Hindistan, Çin ve ABD’de fazlasıyla bulunuyor. Türkiye’de son yıllarda artış gösteriyor.

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ERKEKLERDE DİYABET BELİRTİLERİ

Kalbinizi dalgalanan kan şekeri seviyelerinin etkilerinden korumaya çalışırken yapmanız gereken en önemli ve en önemli şeylerden biri, diyabetin belirti ve semptomlarını doğru bir şekilde anlamaktır. 40'lı yaşlarındaki erkekler için diyabetin başlangıcını gösterebilecek bazı işaretler vardır. Bu semptomlar veya göstergeler şunları içerir:

  • Sık idrara çıkma
  • Artan susuzluk
  • Açıklanamayan ağırlık dalgalanmaları
  • Sürekli yorgunluk
  • Bulanık görme
  • Yavaş iyileşen yaralar

Akşam yemeğinden sonra kan şekeri artışlarının arkasındaki önemli bir tetikleyici faktör, geceleri çok fazla yiyecek tüketmektir. Aşırı yemek, kan şekeri seviyelerinde ani bir artışa neden olabilir. Bu nedenle, tüm şeker hastaları kan şekerini kontrol altında tutmak için akşam yemeği yemeklerini daha küçük porsiyonlara bölmeyi önerir.

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Yatmadan önce yüksek kalorili veya yüksek şekerli atıştırmalıkların cazibesine karşı. Bu tür alışkanlıklar kan şekeri seviyelerini dalgalayabilir ve iyi uykuyu tehlikeye atabilir. Su alım seviyenizi kontrol ettiğinizden emin olun. Kan şekeri seviyenizi yönetmek için tamamen su tüketmelisiniz.

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