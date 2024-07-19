Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail kararı: Yahudiler memnun olmayacak…

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısı bir türlü bitmek binmiyor. Türkiye’den tepkiler yoğunlaşırken Avrupa’dan çok önemli bir karar geldi. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in zulmüne karşı sessiz kalmadı. Kurul, İsrail’in işgalci olduğunu onadı.

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Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail kararı: Yahudiler memnun olmayacak…

2023 yılının Ekim ayından bu yana İşgalci İsrail, saldırılarına devam ediyor. Sivil, asker ayırt etmeyen İsrail ordusu, adeta soykırım uyguluyor. Gazze’de ve Refah Sınır Kapısı’nda yaşananlar dünya nezdinde tepkilere yol açıyor.

İsrail’e karşı tepki gösterilse de saldırılar bir türlü sonlanmıyor. Son olarak Uluslararası Adalet Divanı, İsrail hakkında karar aldı.

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DİVAN, İSRAİL’İ İŞGALCİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) bugün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail hakkında nihai kararını verdi. UAD, “İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır” açıklamasını yaptı.

Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleşen toplantıda İsrail hakkında kesin hüküm kararı verildi. İsrail’in Filistin topraklarında yapılan işgali konu edilen toplantı sonucunda şunlar aktarıldı;

“İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimleri ile uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamaları buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösteriyor. İsrail, hiçbir şekilde işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkına sahip değildir. İsrail, Filistin topraklarındaki işgaline en kısa sürede son vermelidir.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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