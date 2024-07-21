İsrail yine rahat durmadı: Orta Doğu'da iki ülkeye adeta savaş açtı

IDF, Tel Aviv'e yönelik ölümcül bir Husi insansız hava aracı saldırısından bir gün sonra Cumartesi günü, İsrail ordusunun Yemen'in Hudeyde'deki İran destekli Husilerin mevzilerine karşı hava saldırıları başlattığını doğruladı.

Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail kararı: Yahudiler memnun olmayacak…

Husiler, İsrail hava saldırılarının Tel Aviv insansız hava saldırısından bir gün sonra Yemen'i vurduğunda en az 3 kişinin öldüğünü ve 87'sinin yaralandığını söyledi.

İSRAİL’İN ZULMÜ DEVAM EDİYOR

İran destekli grubun İsrail'in Tel Aviv şehrine ölümcül bir saldırı iddiasından bir gün sonra, Husi isyancıları, İsrail'in Yemen limanına yapılan hava saldırılarında en az üç kişinin öldüğünü ve çok daha fazla kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), savaş uçaklarının Cumartesi günü Yemen'in Hodeyde Limanı bölgesinde "Houthi terörist rejiminin askeri hedeflerini" vurduğunu ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cuma günü Tel Aviv'e yapılan bir Husi insansız hava aracı saldırısında 50 yaşındaki bir İsraillinin ölümüne doğrudan bir yanıt olduğunu söyledi. İsrailli yetkililere göre bu, İsrail'in Yemen'i ilk kez vurması olarak nitelendirdi.

Joe Biden’dan açıklama: Başkanlık seçiminden çekilme koşulunu söyledi