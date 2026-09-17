Gala gecesinde ilginç görüntüler: Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında röportaj krizi...

GERGİNLİK YÜZ İFADESİNE DE YANSIDI

Bu anlarda Tuba Büyüküstün’ün sergilediği gergin yüz ifadesi ve ikili arasındaki mesafeli tutum gözlerden kaçmadı. Gala alanında yaşanan soğukluk, davetliler ve basın mensupları tarafından dikkatle takip edildi.