Dikkat! Türk erkekleri, ölümde dünya ikincisi… Sebebi tütün kullanımı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok konuşulacak bir rapor paylaşıldı. Tütün ürünlerine bağlı ölümleri paylaşan DSÖ’den Türkiye verisi dikkat çekti. İşte rapora ilişkin paylaşılan o veriler…

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Dikkat! Türk erkekleri, ölümde dünya ikincisi… Sebebi tütün kullanımı

Türkiye’de sigara gibi tütün ürünlerinin kullanımı oldukça yaygın. Fazlasıyla tüketilen tütün ürünleri sağlığın en büyük düşmanı. Bireysel tüketiciler bunu bilse de bir türlü tütün ve tütün ürünlerinden vazgeçemiyor.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı raporda ise, Türkiye ölümlerde dünya ikinci oldu. Tütün kaynaklı ölümlerde Türk erkekleri ikinci sırada yer alıyor. Bu konuya dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan, açıklamalarda bulundu.

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KANSER VAKANLARININ YÜZDE 60’INDA TANI KONUYOR

“Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80’den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8’nin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor.”

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KOAH’IN SEBEBİ SİGARA

“Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30’undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır.”

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SİGARA İÇENLER KORONAYI AĞIR GEÇİRDİ

“Sigara kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Covid-19, zatürre gibi hastalıklar için doğrudan birer risk faktörüdür. Diğer yandan, sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır. Tüm bu gerekçelerle sigara kullanımının terk edilmesi, hastalıkların sağlığımızı tehdit ettiği şu günlerde çok önemli ve önceliklidir.”

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