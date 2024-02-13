Uzman doktor söyledi: "Rastgele kullanmayın, öksürük şurubu yaramıyor"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, öksürüğün vücut için normal bir durum olduğunu aktardı. Habertürk’e konuşan uzman Dr. Seçkin, ailelere tavsiyelerde ve önerilerde bulundu.

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GECE ÖKSÜRÜK OLMAMALI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, öksürüğün gündüz olmasında hiçbir sakınca olmadığını söyledi. Seçkin, “Günde her saat bir-iki kez öksürmek normaldir. Hatta bazı durumlarda günde 100’ü bulabilir. Öksürük gece olmamalıdır” açıklamasını yaptı.

ÖKSÜRÜĞÜ ŞURUBU KESER Mİ?

“Akut 2 hafta, kronik 4 haftadan uzun sürer. Sonbahar-kış aylarındaki öksürüğün yüzde 95’i virüslere bağlıdır. Sabahtan başlayıp öğle saatlerine kadar devam eden öksürükler ise genelde alerji ve geniz arkası akıntıya bağlıdır.

Çocuk üşütmesin diye kış aylarında dışarı çıkarılmayan çocuklar var. Bu doğru değil. Okullarda çocuklar teneffüse çıkıp oynamalı. Soğuk açık havada oyun oynamak, zıplamak, koşmak balgamların dışarı atılmasını kolaylaştırır. Öksürüğü önlemek için burun açık tutulmalı, çocuk dik yatırılmalı, odada soğuk buhar veren hava nemlendirici çalıştırılmalıdır. Çocuk antibiyotiklere rağmen düzelmezse mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına gidilmelidir.”

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