Deprem uzmanı Ercan açıkladı: Korkusu olanlar bu 9 şehirde yaşayabilir!

1 sene önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından tüm Türkiye diken üstünde kaldı. Özellikle de İstanbul’da yaşayan insanları daha çok endişe sardı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, korku yaşayanlar için 9 şehir ismini sıraladı.

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Deprem uzmanı Ercan açıkladı: Korkusu olanlar bu 9 şehirde yaşayabilir!

Yurdun hemen hemen her bölgesinde sarsıntılar meydana geliyor. Son 1 yıl içinde 3 ve üzeri deprem sayısı oldukça fazla oldu. Doğuda bulunan fay hattının aktif olması diğer bölgeleri de etkiledi.

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VATANDAŞ DEPREM KORKUSU YAŞIYOR

Deprem uzmanları, korku yaşayanları sürekli uyarıyor. Uzmanlar, büyük Marmara Depremi’ne ilişkin hemen hemen her gün uyarısını yapıyor. Bu yüzden az da olsa Istanbul’dan göç son yıllara göre büyük artış yaşadı.

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AHMET ERCAN, YAŞANACAK 9 ŞEHRİ SIRALADI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem korkusu yaşayanlar için Türkiye’de yaşanacak şehirleri sıraladı. Ercan,

“Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?”

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