Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!

Adana’da bir şahıs karakolun önüne gelerek, elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Karakoldaki polislerin ateşe karşılık vermesi sonucu, olay yerinden kaçan şahıs kısa sürede yakalandı.

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Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!

Adana’da bir kişinin karakola pompalı tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganın yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde merkez Yüreğir ilçesine 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir şahıs karakolun araçlar için kullanılan otomatik kapısı kapanırken içeri girip elindeki pompalı tüfekle havaya ve karakolun duvarlarına ateş etti. Karakoldaki polislerin de karşılık vermesi üzerine saldırgan kaçarak uzaklaştı.
Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!

Ekiplerin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu saldırgan saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!


Öte yandan, saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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