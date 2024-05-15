Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek

Borç batağındaki insanlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın açıkladığı borç kapatma kredileri sayesinde biraz umut buldu. Özellikle banka veya kredi kartı borcu olan kişiler için bu krediler büyük bir fırsattır.

Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar

Mevcut borçlarınızı borç kapatma kredileri aracılığıyla daha uygun şartlarda yeniden yapılandırmanıza olanak tanır. Vatandaşlar, mevcut borçlarını tek bir kredide birleştirerek daha düşük faiz oranları ve daha uzun vadeli seçeneklere sahip olabiliyor.

Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı

Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek

Kamuya personeller alınacak! 18-50 yaş arası başvuru yapabilir

Kredi Açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Mayıs 2024'ten itibaren 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlayacak. Bu 24 aylık kredi 31 Mayıs'a kadar kullanılabilir.

Bu krediden yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak, her ay düzenli bir gelir elde etmek ve bankanın kara listesinde bulunmamak gerekir. Bu koşulları sağlayan herkes borç kapatma kredisine başvurabilir.

Haberin Devamı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi için başvuruları kabul eder. T.C. kimlik kartınız ile ilgili banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Mobil bankacılık veya online platformlar aracılığıyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayın.

Başvuru Tarihi

Borç birleştirme kredisi için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024'tür. Bu tarihe kadar borçlarından kurtularak finansal durumlarını iyileştirmek isteyenlerin banka şubesine başvurmaları gerekiyor.

Türkiye'deki ekonomik koşullar, özellikle artan faiz oranları nedeniyle çok sayıda vatandaş üzerinde finansal baskı yaratıyor. Borç konsolidasyon kredileri, bu sorunları çözmek ve finansal yükünüzü hafifletmek için mükemmel bir araçtır.