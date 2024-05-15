Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek

Mayıs 2024'te Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 100.000 TL'ye varan borç kapatma kredisi ve uygun faiz oranlarıyla borcunuzu kapatabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek

Borç batağındaki insanlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın açıkladığı borç kapatma kredileri sayesinde biraz umut buldu. Özellikle banka veya kredi kartı borcu olan kişiler için bu krediler büyük bir fırsattır.

Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar

Mevcut borçlarınızı borç kapatma kredileri aracılığıyla daha uygun şartlarda yeniden yapılandırmanıza olanak tanır. Vatandaşlar, mevcut borçlarını tek bir kredide birleştirerek daha düşük faiz oranları ve daha uzun vadeli seçeneklere sahip olabiliyor.

Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatıAraba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı

Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecekBu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek

Kamuya personeller alınacak! 18-50 yaş arası başvuru yapabilirKamuya personeller alınacak! 18-50 yaş arası başvuru yapabilir

Kredi Açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Mayıs 2024'ten itibaren 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlayacak. Bu 24 aylık kredi 31 Mayıs'a kadar kullanılabilir.

Bu krediden yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak, her ay düzenli bir gelir elde etmek ve bankanın kara listesinde bulunmamak gerekir. Bu koşulları sağlayan herkes borç kapatma kredisine başvurabilir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi için başvuruları kabul eder. T.C. kimlik kartınız ile ilgili banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Mobil bankacılık veya online platformlar aracılığıyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayın.

Başvuru Tarihi

Borç birleştirme kredisi için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024'tür. Bu tarihe kadar borçlarından kurtularak finansal durumlarını iyileştirmek isteyenlerin banka şubesine başvurmaları gerekiyor.

Türkiye'deki ekonomik koşullar, özellikle artan faiz oranları nedeniyle çok sayıda vatandaş üzerinde finansal baskı yaratıyor. Borç konsolidasyon kredileri, bu sorunları çözmek ve finansal yükünüzü hafifletmek için mükemmel bir araçtır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı
Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!
EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!
Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek
Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek
Son Haberler
Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek
Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek
Milyonların hayatı değişecek! Kamuda çalışma sistemi değişiyor, 4 gün mesai 3 gün tatil
Milyonların hayatı değişecek! Kamuda çalışma sistemi değişiyor, 4 gün mesai 3 gün tatil
AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret
AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret
Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!
Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!
Köprü geçiş ücretleri ne kadar 2024? Otoban ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar 2024? Köprü ve otoyollara ne kadar zam geldi?
Köprü geçiş ücretleri ne kadar 2024? Otoban ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar 2024? Köprü ve otoyollara ne kadar zam geldi?
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Çok Okunanlar
15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları | Bugün burç yorumları sizin için neler diyor? Aslan Koç, Boğa, Başak, Yengeç...
15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları | Bugün burç yorumları sizin için neler diyor? Aslan Koç, Boğa, Başak, Yengeç...
KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!
KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!
Milyonların hayatı değişecek! Kamuda çalışma sistemi değişiyor, 4 gün mesai 3 gün tatil
Milyonların hayatı değişecek! Kamuda çalışma sistemi değişiyor, 4 gün mesai 3 gün tatil
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Amerika’da enflasyon öncesi ÜFE verileri geldi: İşte paylaşılan rakamlar…
Amerika’da enflasyon öncesi ÜFE verileri geldi: İşte paylaşılan rakamlar…
Bakanlıktan 3600 TL destek var! İhtiyaç sahibi olan herkes başvuru yapsın
Bakanlıktan 3600 TL destek var! İhtiyaç sahibi olan herkes başvuru yapsın
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor