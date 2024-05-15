Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek

Bankalar, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak için son zamanlarda yeni stratejiler geliştirmeye başladılar. Bu alanda rekabet etmek için en büyük ödeme promosyon ödemeleri olarak bilinir. Bu karşılıksız promosyon ödemeleri hem emekliye hem de bazı çalışanlara verilmektedir. Emekli, maaşını özel ve kamu bankalarına taşıması ve üç yıllık bir taahhüt imzalaması için bu ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda en yüksek ödemeyi sağlayan banka hala tercih edilmektedir. Çalışanlar, promosyonlarda meydana gelen değişiklikleri yakından takip ediyor. Bankalar ve kurumlar arasındaki ihale, öğrenci promosyonlarını belirler. Bu durumda, en yüksek ödemeyi yapan banka tercih edilir.

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Bu ihale İş Bankası tarafından Keşan Belediyesi ile yapılan anlaşmanın bir sonucu olarak biliniyor. Ancak banka çalışana 28 bin lira ödeme yapacağını belirtmiş bulunuyor. Belediye çalışanlarının maaş hesaplarını kendi bünyesine çekmek için banka, üç yıl boyunca toplam 28 bin TL değerinde bir promosyon paketi sunacak. Bankanın karı, çalışanların refahı için en yüksek ödemeleri kabul ederek müşteri portföyünü genişletmektir.

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Hem çalışanların hem de emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla, özel a-bankaların kamu bankalarına göre daha yüksek promosyon fırsatlarına sahip olması bekleniyor. Yüksek promosyon ödemeleri, bankacılık hizmetlerinin daha fazla insan tarafından kullanılmasını teşvik edebileceği gibi bankaların mal ve hizmet satmasına da yardımcı olabilir.