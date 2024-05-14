Kamuya personeller alınacak! 18-50 yaş arası başvuru yapabilir

Antalya Muratpaşa Belediyesi son olarak 20 geçici devlet işçisi alacak. 13 Mayıs tarihine kadar başvurular alınabilir. İşçiler noter kurasıyla alınacak ve ek bir belge vermeyecekler. İşçiler hem tam zamanlı hem de geçici olarak çalışacak.

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Kamuya personeller alınacak

İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurular yapılabilir. Başvuru yapmak için en az ilkokul mezunu ve 50 yaşın altında olması gerekir. İŞKUR'dan başvuru yapmak için ilan numarası 00008268875'tir.